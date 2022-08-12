Hafta sonu hava durumu uyarıları: Meteoroloji ile13-14 Ağustos 2022 Hafta sonu hava durumu nasıl olacak, yağış var mı?

Meteoroloji'den hava durumu tahmin raporu geldi. Hafta sonu yine bazı illerde yağışlı hava beklentisi bulunurken "13-14 Ağustos 2022 Hafta sonu hava durumu nasıl olacak, yağış var mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Özellikle de Cumartesi ve Pazar günü plan yapanlar detayları merak ediyor. İşte 13-14 Ağustos 2022 hafta sonu hava durumu beklentileri ve tüm detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile İstanbul, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Adana'nın kuzeyi, K. Maraş'ın batısı, Osmaniye, Hatay, Erzurum'un kuzeyi, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, İstanbul, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 35°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 32°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 31°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı