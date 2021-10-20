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Giriş Tarihi: 20.10.2021 13:11 Son Güncelleme: 20.10.2021 13:15

Haftanin’de saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Haftanin’de saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK’ya yönelik sınır ötesinde başlatılan kara destekli hava operasyonlarında, Kuzey Irak’ın Haftanin Kampı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 2 terörist komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.

Sınır ötesinin PKK'lı teröristlerden temizlenerek güvenli bölge oluşturulması amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) bağlı özel eğitimli komandoların katıldığı Kuzey Irak'ta başlatılan 'Pençe-Kaplan' ve 'Pençe-Şimşek' operasyonları devam ediyor. Her iki harekâtla ağır darbe alan terör örgütüne bir darbe daha vuruldu.

'Pençe-Kaplan' harekâtının devam ettiği Kuzey Irak'ın Haftanin Kampı bölgesinde, saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 2 PKK'lı terörist tespit edildi. Bölgedeki keşif gözetleme vasıtalarıyla yerleri tespit edilen teröristlere yönelik özel eğitimli komandolar tarafından operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, 2 PKK'lı terörist silah ve mühimmatları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

MEHMETÇİĞİN NEFESİ, TERÖRİSTLERİN ENSESİNDE!

Milli Savunma Bakanlığı da, gerçekleştirilen operasyona ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde! Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist kahraman komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hale getirildi."

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Haftanin’de saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi
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