Haftanin’de saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Sınır ötesinin PKK'lı teröristlerden temizlenerek güvenli bölge oluşturulması amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) bağlı özel eğitimli komandoların katıldığı Kuzey Irak'ta başlatılan 'Pençe-Kaplan' ve 'Pençe-Şimşek' operasyonları devam ediyor. Her iki harekâtla ağır darbe alan terör örgütüne bir darbe daha vuruldu.

'Pençe-Kaplan' harekâtının devam ettiği Kuzey Irak'ın Haftanin Kampı bölgesinde, saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 2 PKK'lı terörist tespit edildi. Bölgedeki keşif gözetleme vasıtalarıyla yerleri tespit edilen teröristlere yönelik özel eğitimli komandolar tarafından operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, 2 PKK'lı terörist silah ve mühimmatları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

MEHMETÇİĞİN NEFESİ, TERÖRİSTLERİN ENSESİNDE!

Milli Savunma Bakanlığı da, gerçekleştirilen operasyona ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde! Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist kahraman komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hale getirildi."