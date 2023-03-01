Haberler Yaşam Haberleri HAGB Nedir? HAGB Kararı Neden Ve Hangi Durumlarda Verilir, Bozulursa Ne Olur?
Giriş Tarihi: 1.3.2023 10:36 Son Güncelleme: 1.3.2023 10:36

HAGB Nedir? HAGB Kararı Neden Ve Hangi Durumlarda Verilir, Bozulursa Ne Olur?

HAGB, ceza mahkemelerinde karşınıza çıkan bir kavramdır. HAGB nedir? Söz konusu kısaltma hükmün açıklamasının geri bırakılmasıdır. HAGB kararı nedir ya da verilince ne olur sorusu merak edilenler arasındadır. HAGB ne demek? HAGB hangi durumlarda verilir? HAGB sonrası suç işlenirse ne olur? Bu kavram her suç için değil, bazı suçlar için geçerlidir. HAGB bozulursa ne olur sorusunu sizler için araştırdık.

HAGB Nedir? HAGB Kararı Neden Ve Hangi Durumlarda Verilir, Bozulursa Ne Olur?

HAGB nedir sorusunu araştırırken ceza hukuk kaynaklarından istifade etmeniz gerekir. HAGB kararı nedir ya da bu karar verilince ne olur sorularına bu kaynaklarda cevap bulabilirsiniz. HAGB ne demek? Bu kavramla karşılaşanlar HAGB hangi durumlarda verilir sorusunu merak ederler. HAGB sonrası suç işlenirse ne olur? HAGB kararının bozulması da insanlarda merak uyandıran bir konudur. HAGB bozulursa ne olur sorusunun cevabı yazımızın devamında.

HAGB Nedir?

HAGB, hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kavramının kısaltmasıdır. Ceza davalarında bu kavram ile karşılaşılır. Bir dava sonucunda mahkeme tarafından HAGB kararı verilebilir. Bunun için bazı unsurların yerine getirilmesi gerekir. Öncelikle her suç için HAGB kararı verilmez. Belli suç grupları HAGB cezasına tabidir. Bunun yanında alınan cezanın belli bir sürenin altında olması gerekir. Bu süre de 2 yıl olarak belirlenmiştir. Yani kişi 2 yılın altında bir ceza aldıysa mahkeme tarafından hükmün açıklaması geriye bırakılabilir.

HAGB Kararı Verilince Ne Olur?

HAGB kararının verilmesi için kişinin daha önce bu kapsamda bir suç işlememesi gerekir. HAGB kararı verildikten sonra da kişinin 5 yıl süre ile aynı kapsamda yeni bir suç işlememe koşulu vardır. Cezayı alan kişi 5 yıl içinde aynı kapsamda bir suç işlerse HAGB kararı bozulur ve verilen cezanın fiilen çekilmesi gerekir. Örneğin mahkeme kişiye HAGB kapsamında 1 yıl 8 ay ceza verdiyse ve kişi 5 yıl içinde bu suçu tekrar işledi ise verilen 1 yıl 8 aylık cezanın çekilmesi gerekir. Farklı suçlar için de HAGB gündeme gelebilir. Burada esas olan ilk kez suç işlemiş olan kişileri direkt olarak cezaevi ile tanıştırmamaktır. Söz konusu uygulamayı ilgili kişiye verilmiş bir hak olarak tanımlayabiliriz.

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HAGB Nedir? HAGB Kararı Neden Ve Hangi Durumlarda Verilir, Bozulursa Ne Olur?
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