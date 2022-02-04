Hain evlat: Annemi de öldürecektim ama kaçtı

Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Arapzade Mahallesi'nde bir apartmanda ailesiyle birlikte yaşayan Muhammet Cem Uysal (33), babası Halil Uysal ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce öfkelenen genç, mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile babasını bıçaklayarak öldürdü. Uysal, evde polis tarafından gözaltına alındı. Emniyet verdiği ilk ifadede, anne ve babasının sürekli tartışıp kavga ettiklerini söyleyen Uysal, "Yine tartışıp kavga ettiler. Öfkelendim, 'İkinizi de öldüreceğim' dedim. Mutfağa gidip bıçak aldım. Babamı bıçakladım. Annem kaçtı kurtuldu" dedi.