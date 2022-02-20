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Giriş Tarihi: 20.2.2022 15:50 Son Güncelleme: 20.2.2022 16:08

Saldırıda öldürülen gazeteci son yolculuğuna uğurlandı

ABBAS ÇAKAR
Saldırıda öldürülen gazeteci son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli İzmit’teki gazete binasında uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren gazeteci Güngör Arslan’ın cenazesi Fevziye Camiinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Arslan’ın eşi Suna Arslan, kendisine başsağlığı dileyen Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’a “Olayın asıl faillerini bulduktan sonra bana baş sağlığı dileyin” dedi.

Kocaeli'de uzun yıllardır gazetecilik yapan ve son olarak Ses Kocaeli internet gazetesinin imtiyaz sahibi olan Güngör Arslan (60) 19 Şubat Cumartesi günü saat 15:00 sularında İzmit Cedit Mahallesi Muzaffer Fidan Sokak adresinde bulunan gazete ofisinde silahlı saldırıya uğradı. Ofisine gelen 21 yaşındaki R.Ö. tarafından tabancayla göğsünden ve bacağından vurularak yaralanan Arslan, olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TESLİM OLDU
Öte yandan olayın zanlısı olduğu öğrenilen R.Ö. ise, olayın hemen ardından polis merkezine giderek teslim oldu. R.Ö'nün yakalandığında "Köşe yazısına kızdım da vurdum", ardından da "Cezaevine girmek için vurdum" gibi söylemlerde bulunduğu ileri sürüldü. Zanlının sorgusu emniyette çok yönlü olarak devam ederken, Arslan'ın cenazesi tamamlanan adli işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

SEVENLERİ KATILDI
Evli ve 2 çocuk babası olan Arslan için İzmit Fevziye Camiinde cenaze namazı kılındı. Öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazına Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları yöneticileri, gazeteci meslektaşları, yakınları ve sevenleri katıldı.

FAİLLERİNİ BULDUKTAN SONRA BAŞSAĞLIĞI DİLEYİN
Cenaze namazı öncesi Arslan'ın yakınları, eşi Suna ve kızı Nazlıcan Arslan taziyeleri kabul etti. Vali Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, eşi Suna Arslan'a taziyelerini iletti. Suna Arslan ise Vali Yavuz'a "Olayın asıl faillerini bulduktan sonra bana baş sağlığı dileyin" dedi. Arslan'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığına defnedildi.

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Saldırıda öldürülen gazeteci son yolculuğuna uğurlandı
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