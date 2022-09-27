Hain saldırıda şehit olan polis, son yolculuğuna uğurlandı

Mersin'de Tece Polisevine gelen PKK'lı teröristlerce giriş kapısında nöbetçi polislere uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Polislerin de karşılık vermesi üzerine çıkan çatışma sonucu bombalı saldırı gerçekleştirildi.

Çıkan çatışmada, Mersin Polisevi Şube Müdürlüğü Koruma Büro Amirliğinde görevli polis memuru Sedat Gezer, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit polis memuru 48 yaşındaki evli ve iki çocuk babası Sedat Gezer için önce Mersin Emniyet Müdürlüğünde ardından Muğdat Camiinde düzenlenen cenaze töreni düzenlendi. Şehidin kılınan cenaze namazının ardından Akbelen Şehitliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit cenazesine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Jandarma İl Alay Komutanı Necip Çalıkçıoğlu, Mersin Milletvekilleri, belediye başkanları, meslektaşları, il protokolü, ailesi ve yakınları katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu törende yaptığı konuşmada, "Başımız sağolsun, acınızı hissediyoruz. Ama sizin kadar anlayabilmeniz mümkün değil. Tesellimiz şudur. Şehitler tepesi boş değil. Sedat kardeşimiz sizin eşiniz, babanız, kardeşiniz, evladınız. Kendisini ülkesine adamış. Kendisini milletine adamış. Kendisini bayrağına adamış. Şehitliği bir bayram günü bir düğün günü olarak görmüş. Bu ülkenin şehitler tepesindeki kahramanı. Biz onu öldü biliyoruz, öyle zannediyoruz. Ama inci tanesi ayet onun diri olduğunu, aramızda olduğunu, Peygamber Efendimize komşu olduğunu, Cenab-ı Allah'ın cennetiyle ve cemaliyle müşerref olacağını müjdeliyor" dedi.

Bakan Soylu, "Biz ona inanıyoruz. Çünkü biz Müslümanız. Evladınız o kadar büyük bir kahramanlığın altına imza attık ki. Normal sivil kıyafetleriyle, alçakça, arkasındaki bombalarla ve silahlarla sanki oradaki polis evine kalmaya geliyormuş izlenimiyle sinsice, haince, kahpece sıkışan bir terör örgütünün artık hiçbir yerde efsanesi okunmayan bir terör örgütünün, yapabileceği derecede kalleşçe bir eylemle karşı karşıya kaldılar. Ama kahramanlıkları şudur. Cesaretle mesleklerine olan bu büyük sahabiyetleri ve bir teröristle nasıl muamele edeceği anlayışını anında ortaya koyan kabiliyettedir. Şunu bilmenizi isterim. Sedat kardeşimizin her zaman zihnimizde olacak hali şudur. O büyük bir katliamı, oradaki polisler ve bekçilerle beraber engellemiştir. Bir polisin yapabileceği en büyük görevi, canını, malını kurtarabilmek için kendini feda etmiştir. Biz buna inanıyoruz. O kahramanı minnetle, şükranla ve saygıyla yad ediyoruz. Siz büyük bir ailenin evlatlarısınız. Tüm güvenlik güçlerimiz, büyük bir aileyiz. Sevgili Sedat kardeşim, buradaki polis arkadaşlar, polis teşkilatı ve bütün kahraman güvenlik güçlerimiz seninle tüm şehitlerimizin kanını yerde bırakmamıştır. Ama burada bir ayrı olay var. Ayrı olay. Sen kendi yerine kendi kanını yerde bırakmayacak kadar kesin ve kahraman bir adamsın. Allah rahmet eylesin" şeklinde konuştu.