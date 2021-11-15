Haiti Devlet Başkanına aranan şüpheli İstanbul’da yakalandı

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye suikast soruşturması kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve kırmızı bültenle aranan Samir Handal isimli bir kişi, sabah 06.55 sıralarında ABD'den Ürdün'e gitmek istediği sırada İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.
Samir Handal'ın İstanbul aktarmalı olarak Ürdün'e gitmek istediği belirtildi. Gözaltına alınan alınarak emniyete götürülen şüphelinin yarın Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edileceği belirtildi. Jovenel Moise, 7 Temmuz'da evine saldırı düzenleyen kişiler tarafından öldürülmüştü