Haberler Yaşam Haberleri Haiti Devlet Başkanına aranan şüpheli İstanbul’da yakalandı
Giriş Tarihi: 15.11.2021 23:19

Haiti Devlet Başkanına aranan şüpheli İstanbul’da yakalandı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
EMİR SOMER EMİR SOMER

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise’ye suikast soruşturmasında kırmızı bültenle aranan Samir Handal, İstanbul’da yakalandı.

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye suikast soruşturması kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve kırmızı bültenle aranan Samir Handal isimli bir kişi, sabah 06.55 sıralarında ABD'den Ürdün'e gitmek istediği sırada İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

Samir Handal'ın İstanbul aktarmalı olarak Ürdün'e gitmek istediği belirtildi. Gözaltına alınan alınarak emniyete götürülen şüphelinin yarın Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edileceği belirtildi. Jovenel Moise, 7 Temmuz'da evine saldırı düzenleyen kişiler tarafından öldürülmüştü

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'de yeni taciz skandalı: Seni ben işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum!
Son dakika: Karadağ'ın hocası Miodrag Radulovic'ten olay sözler! "Lider olsunlar! Türkiye'ye karşı..."
MasterChef’te kim elendi? 14 Kasım 2021 MasterChef’te kim gitti? Kritik eleme gecesinde şok detay
Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı başvuruları ve branş dağılımı 2021: Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, şartları neler?
MasterChef kim elendi, hangi yarışmacı gitti? 14 Kasım 2021 Pazar dün akşam MasterChef’ten kim, hangi yarışmacı elendi?
Son Dakika: AK Parti'de gündem 2022 asgari ücret zammı | A takımı toplandı
Bulgaristan tarihinde ilk: Bir Türk Cumhurbaşkanı adayı oldu! İşte aldığı oy oranı...
Ocak ayında emekli memur maaşı zammı son dakika gelişmeleri... 2022 En düşük ve en yüksek Memur ve emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Hülya Avşar'ın yıllar sonraki itirafına Tanju Çolak kayıtsız kalmadı! Tanju Çolak: Hoşuma gitmedi desem yalan olur!
SON DAKİKA: Lionel Messi’den sonra Paris Saint-Germain'de barınamadı! Yıldız oyuncu ipleri kopardı, ilginç ayrılık sebebi...
ARKADAŞINA GÖNDER
Haiti Devlet Başkanına aranan şüpheli İstanbul’da yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA