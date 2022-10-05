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Giriş Tarihi: 5.10.2022 20:13 Son Güncelleme: 5.10.2022 20:13

Haitili kadın evinde ölü bulundu

Sultangazi’deki bir evde yaşayan 40 yaşındaki Haiti uyruklu Naisette Mesidar evinde ölü bulundu. Ev arkadaşı tarafından hareketsiz yatarken bulunan Kadının kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Haitili kadın evinde ölü bulundu

Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi 49. Sokaktaki evde sabah saatlerinde 40 yaşındaki Haiti uyruklu Naisette Mesidar'ı hareketsiz yattığını gören ev arkadaşlarından birisi durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

EV ARKADAŞININ İFADESİ ALINACAK

Eve gelen sağlık ekipleri Mesidar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Mesidar'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Mesidar'ın ev arkadaşları ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.


Mahalle sakinleri evde 7-8 kişi yaşadıklarını ses veya gürültü duymadıklarını sessiz sakin kişiler olduklarını söylediler.

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Haitili kadın evinde ölü bulundu
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