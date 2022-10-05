Haitili kadın evinde ölü bulundu

Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi 49. Sokaktaki evde sabah saatlerinde 40 yaşındaki Haiti uyruklu Naisette Mesidar'ı hareketsiz yattığını gören ev arkadaşlarından birisi durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
EV ARKADAŞININ İFADESİ ALINACAK
Eve gelen sağlık ekipleri Mesidar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Mesidar'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Mesidar'ın ev arkadaşları ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Mahalle sakinleri evde 7-8 kişi yaşadıklarını ses veya gürültü duymadıklarını sessiz sakin kişiler olduklarını söylediler.