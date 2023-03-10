Hak gaspçısı konvoycu magandalara gözaltı… 8 bin lira ceza yediler…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri'ni harekete geçiren iki farklı sözde "Düğün Konvoyu" Arnavutköy Sultangazi Yolu ve Kartal E-5 Karayolu üzerinde yapıldı. Sözde "Düğün Konvoyu" oluşturarak diğer sürücülerin haklarını adeta gasp eden ve trafik akışını engelleyen F.Y., S.B., F.K., A.B., B.K., S.K., H.D. ve Y.U.C. isimli sekiz trafik magandası, İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği Polisleri tarafından gözaltına alındı.

Sekiz şehir magandasına "Cam Film, Aracı Zorunlu Bir Neden Olmadıkça Diğer Araçların İlerleyişine Engel Olacak Şekilde Sürmek, Saygısızca Araç Kullanmak" maddelerinden toplamda sekiz bin 878 lira idari para cezası kesildi.