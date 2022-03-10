HAK-İŞ Konfederasyonu Aydın İl Başkanı Nefise Şahin: Taşerondan kadroya geçisin meşalesini yaktım

Resmi Gazete'de 24 Aralık 2017 tarihinde yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile alt işveren işçilerinin kamuda istihdamı için yapılan düzenleme, 2 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girdi. Nefise Şahin, neden böyle bir öncülüğe adım atmak istediğini ve o süreçte yaşadıklarını şu şekilde anlattı: "Ben özel bir hastanede veri kayıt elemanı yani tıbbi sekreter olarak çalışıyordum. Çok düşük ücretlere çalışıyorduk. Patronlar emeğimizi sömürüyordu. Biz her yılın sonunda şirketin iki dudağı arasında 'acaba yıl sonunda işten çıkacak mıyız?' korkusuyla bir sonraki yıla adapte olamadan çalışıyorduk. Emek sömürüsüyle karşı karşıydık. 2007 yılında Hizmet- İş Sendikasıyla tanıştım. Sendikalı olmak bizim için hayaldi. Türkiye'deki ilk taşeronlaşmadaki örgütlenmeyi biz başlattık. O gün yakmış olduğumuz meşale kadroya geçişin ilk adımıydı aslında. Dava açtığım için iki kere işten atıldım. Hukukçularımız ve sendikal girişlerimiz sonucu işe geri döndüm. Davaları kaybettik. Aleyhimize kararlar, çok ciddi ücretler çıktı ama HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan 'Vermeden almak Allah'a mahsustur' dedi. Külfetleri üstlendi. Bizde hakkımızı savunmaya devam ettik."

AYRIMCILIKLA KARŞI KARŞIYA KALDIK

Zor bir mücadele verdiklerini belirten Şahin, "Tüylerim diken diken oluyor o günleri hatırlayınca. Uzun soluklu bir hikayeydi. Anneyim, iki çocuğum var. İş ve ev hayatı arasında denge kurmak da zor oluyordu. Eve girdiğimde çocuklarımı görmediğim zamanlar oldu ama mücadele ettim. Çektiğim zorluk onların geleceği ile ilgiliydi. Bir kadın olarak ayak seslerimizi duyurduk. İdarecilerin kapısından alınmadığımızın zamanlardı. Otoparklara aracımızı park edemiyorduk 'taşeronsunuz arabanızı buraya koyamazsınız' diyorlardı. Kurumlarda kadrolu- taşeron yerleri şeklinde yemekhaneler ayrılmıştı. Şu an bazı işçiler maaşı eleştiriyorlar ama taşeron zamanını bilmiyorlar. Bugünlerin kıymetini o dönemleri yaşayan biri olarak biliyorum. Şimdi kurum idarecileri karar alacağı zaman bizleri arıyorlar. İşbirliği içinde çalışıyoruz" diye konuştu.

BİR KADIN OLARAK ÖNCÜLÜK ETTİM

Şimdi yaktığımız meşalenin tohumlarını yiyoruz diyen Şahin, "Şu an maddi kazanımlar hariç sosyal kazanımımız da çok fazla. Doğum yardımı, süt izni, yıllık izin alabiliyoruz Önceden izin istemeye gidemezdik. Şimdi iş güvencemiz var. Sosyal haklarımız çok güzel. Kadroya geçişte işçiler olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnet borçluyuz. Biz sesimizi bürokratlara duyuramadık. Sesimizi Erdoğan duydu. Hükümet sayesinde bugünlere geldik. 1 milyon işçi taşerondan kadroya geçti. Onların öncülüğünü yapan kadın olmak benim için onur ve gurur" ifadesini kullandı.