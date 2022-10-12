Hakan’ın cansız bedeni bulundu

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Hacımirzalı Mahallesi'nde yaşayan Hakan Demiryürek, ailesine ve arkadaşlarına WhatsApp üzerinden "Veda etmeden gitmek olmaz. Hepiniz iyi insanlarsınız. Sizi seviyorum. Bazıları zayıf olur işte, ben güçlü değilmişim. Köyden kimse cenazeme gelmesin, yapmayın" dediği videoyu paylaştıktan sonra kayıplara karıştı.

Ailenin kayıp başvurusu üzerine jandarma, polis, UMKE ve AFAD ekipleri Demiryürek'i bulmak için her yerde arama yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda ekipler Demiryürek'in cesedini evlerine 1 kilometre uzaklıktaki zeytin ve narenciye bahçelerinde buldu. Acı haberi alan Hakan Demiryürek'in annesi Türkan, babası Dede Demiryürek ve yakınları sinir krizleri geçirip gözyaşı döktü. Cesedin bulunduğu bölgeye gitmek isteyen gencin yakınlarını polis güçlükle engelledi.