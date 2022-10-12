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Giriş Tarihi: 12.10.2022 13:48 Son Güncelleme: 12.10.2022 14:43

Hakan’ın cansız bedeni bulundu

Adana'nın Kozan ilçesinde 3 Ekim’de ailesine ve arkadaşlarına bıraktığı veda videosu sonrası ortadan kaybolan lise son sınıf öğrencisi Hakan Demiryürek’in (19) cansız bedeni bulundu. Acı haberi alan gencin yakınları sinir krizleri geçirip, gözyaşı döktü.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Hakan’ın cansız bedeni bulundu

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Hacımirzalı Mahallesi'nde yaşayan Hakan Demiryürek, ailesine ve arkadaşlarına WhatsApp üzerinden "Veda etmeden gitmek olmaz. Hepiniz iyi insanlarsınız. Sizi seviyorum. Bazıları zayıf olur işte, ben güçlü değilmişim. Köyden kimse cenazeme gelmesin, yapmayın" dediği videoyu paylaştıktan sonra kayıplara karıştı.

Ailenin kayıp başvurusu üzerine jandarma, polis, UMKE ve AFAD ekipleri Demiryürek'i bulmak için her yerde arama yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda ekipler Demiryürek'in cesedini evlerine 1 kilometre uzaklıktaki zeytin ve narenciye bahçelerinde buldu. Acı haberi alan Hakan Demiryürek'in annesi Türkan, babası Dede Demiryürek ve yakınları sinir krizleri geçirip gözyaşı döktü. Cesedin bulunduğu bölgeye gitmek isteyen gencin yakınlarını polis güçlükle engelledi.

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Hakan’ın cansız bedeni bulundu
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