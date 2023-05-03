Hakaret Davası Nasıl Açılır? Hakaret Davası Hangi Durumlarda Açılır, Delilsiz Olur Mu?

Hakaret davası nasıl açılır, sorusuna savcılığa verilecek dilekçe ile açılır yanıtını veririz. Hakaret davası nasıl sonuçlanır, sorusuna ise hapis cezası ile sonuçlanır yanıtını veririz. Küfür ve hakaret davası nasıl açılır ya da internetten açılır mı, dediğimizde savcılığa verilen dilekçe sonrası açılmış olacağını öğreniriz. Neler hakaret suçuna girer veya Hakaret davası hangi durumlarda açılır, sorularına küfür veya kişiye hakaret edilmesi bu suça girer yanıtını veririz.

Hakaret Davası Nedir?

Hukuken hakaretler bireyin sosyal hayatının içerisinde şerefine ve kişinin özsaygısına zarar veren sözlerdir. Suçun şekli ve hakaret sayılan kelimeleri belirten temel özellik ve unsurları önemlidir. Hakaret suçunu kapsayan kelimeler bireye yönelik onur, haysiyet, şeref ve saygınlığını rencide edecek somut bir eylem ve olgu dayandırmak ya da sövme yolu ile bireyin şeref, onur ya da saygınlığına saldırma özelliğinde olmalıdır. Hakaret suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 125. ve 131. maddeleri aralığında düzenlenmiştir.

Hakaret Davası Nasıl Açılır?

Suçun mağduru olan kişiler doğrudan ya da avukatları aracılığıyla Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunabilirler. Hakaret suçunda yetkili mahkeme suçun işlendiği yer mahkemesidir. Hakaret suçunda ise görevli mahkeme ise asliye ceza mahkemesidir. Şikâyet üzerine Cumhuriyet savcısı tarafından soruşturma açılır. Ceza davası şikâyete tabii olsa bile kamu davası niteliğindedir. Bu sebep ile Cumhuriyet savcısı açtığı davayı sonuna kadar takip etmelidir.

Hakaret Davası Hangi Durumlarda Açılır, Delilsiz Olur Mu?

Hakaret suçunun ispatı çeşitli yollarla mümkün olmakla birlikte örneğin mektup, sms, whatsapp, e-posta, sosyal medya gibi çeşitli yazışma yöntemleriyle veya güvenlik kamerası kayıtlarıyla ispat anlamında geçerli olabildiği gibi, tanıklar huzurunda gerçekleşmesi durumunda tanıkla ispatı da mümkündür. Hakaret suçu iki farklı şekilde karşımıza çıkabilmektedir. Bunlardan biri sövme yoluyla işlenebilen hakaret suçu diğer ise somut olgu isnadı yoluyla hakaret suçudur.

Hakaret davası sonuçlanması için olayın kanıtlanması önemidir. Kişi hakareti şunlar aracılığı ile yapmış olabilir:

Yüz yüze

Sms yolu ile

E-mail yolu ile

Mektup aracılığı ile

Sosyal medya aracılığı ile

Radyo programları aracılığı ile

Televizyon programları aracılığı ile

Hakaret niteliği taşıyan sözcükleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Şerefsiz,

Haysiyetsiz,

Aptal,

Geri zekâlı,

Müsvedde,

Hayvan,

Man kafa,

Spastik,

Deli,

Aklı kıt,

Kişinin kendisine doğrudan edilen küfür niteliğindeki sözcükler,

Gözleri görmeyen birine "kör" diye hitap etmek,

Ayağı aksayan birine "topal" diye hitap etmek,

Kaba ve nezaketsiz sözcükler hakaret sayılmamaktadır. Hakaret niteliğinde olmayan sözcükleri ise şu şekilde sıralayabiliriz: