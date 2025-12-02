Hâkim babadan savcı kızına şiddet

Bakırköy Adliyesi'nde görev yapan Ağır Ceza Duruşma Savcısı A.M.S. (39), emekli askeri hâkim olan babası M.T.S.'nin (75) kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla şikâyette bulundu. İhbar üzerine polis ekipleri olay yerine geldi. Savcı A.M.S. şikâyetinde, "Babamdan şiddet görüyorum. Her yerim morluk içinde. Şu an kendimi odaya kilitledim" ifadelerine yer verdi. İkilinin M.T.S.'ye ait bir evden dolayı tartışma yaşadığı öğrenildi. Kadın savcı ve emekli askeri hâkim babası, gerekli işlemlerin devamı için Bakırköy Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne götürdü.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.