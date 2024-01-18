Hâkim cinayetinin şifreleri Google’dan çıktı

Hâkim Necmi Arslan'ı (54) bıçaklayıp üzerine kızgın yağ dökerek öldürdüğü ve camdan atladığı iddia edilen Hande Arslan (43) hakkında savcılık soruşturması tamamlandı. Korkunç olay geçtiğimiz yıl mart ayında sabah saatlerinde İstanbul Kadıköy'de yaşandı. Düşme ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, düşenin İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görevli hâkim Necmi Arslan'ın eşi Hande Arslan olduğunu tespit etti. Çiftin evine giren ekipler, hâkim Arslan'ın sırtından bıçaklanarak hayatını kaybettiğini belirlerken yatağın yanında yağ dolu tencere buldu. Fakat otopsi raporunda hâkim Arslan'ın ölüm nedeni, kesici delici alet yaralanmasına bağlı iç kanama olarak belirtilirken ölümünde kızgın yağın rol oynamadığı öğrenildi. Hande Arslan'ın ise cinayet sonrası intihar ettiğini değerlendirildi.Hande Arslan'ın eşini öldürüp camdan atlayarak canına kıydığı şüphesi üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "kasten öldürme" suçundan soruşturma başlatıldı. Hande Arslan'ın Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğü ve 'yineleyen psikotik belirtili ağır depresif nöbet' tanısı konulduğu öğrenildi. Arslan'ın "yakında öleceğini hissetmek, insanın 40 gün önceden öleceğini hissetmesi, stresten kaynaklanan istemsiz hareketler, İstanbul'da hoca tavsiye" şeklinde aramalar yaptığı ve bu durumun daha önce aldığı psikiyatri tanısı ile uyumlu olduğu aktarıldı. Savcılık, Hande Arslan'ın eşini sırtından bıçakladığını ve sonrasında canına kıydığını belirtti. Soruşturma kapsamında "kasten öldürme" suçunu işleyen Hande Arslan'ın cinayet sonrası düşmeye bağlı ölmesi nedeniyle dosyada takipsizlik kararı verildi.