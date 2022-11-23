Hâkim dolandıran çeteye 40 tutuklama

İstanbul'da bir hâkimi 180 bin dolar dolandıran, 61 kişiden toplam 6.3 milyon liralık haksız kazanç elde eden ve operasyonla çökertilen şebekenin 40 üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltına alınan diğer şebeke üyeleri ise "adli kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Geçen hafta 38'i İstanbul'da olmak üzere 73 ayrı adrese eşzamanlı düzenlenen operasyonda şebeke lideri Maksut K. ile birlikte hakkında gözaltı kararı bulunan 55 şüpheliden 45'i yakalanmıştı. Yüklü miktarda para ve ziynet eşyası ile birlikte dijital meteryallerin de ele geçirildiği operasyonda 540 bin 117 liralık dolandırıcılığın da önüne geçildiği bildirilmişti.Çetenin aradıkları kişilere "Banka hesaplarınızda şüpheli işlem var" diyerek bilgilerini ele geçirip hesapları boşalttığı, ilana koydukları elektronik cihazların parasını alıp ürünü göndermedikleri öğrenildi.