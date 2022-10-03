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Giriş Tarihi: 3.10.2022 10:31

Hakim önce eşini sonra kendini vurdu

Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nda Daire Başkanı olarak görev yapan Serkan T. önce karısını sonra da kendini vurarak intihar etti. Yaşanan olayda Tüzün ve karısı hayatını kaybetti.

İLKER TURAK İLKER TURAK
Hakim önce eşini sonra kendini vurdu

Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda Daire Başkanı olarak görev yapan Serkan T., Turkuaz Konutları Hakim Lojmanlarında bulunan evinde henüz bilinmeyen bir nedenle önce karısını vurdu sonra da intihar etti. Yaşanan olayda Serkan T. ve eşi İlksen T. hayatını kaybetti. Çiftin 3 çocuklarının olduğu öğrenilirken, daha önce Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'nda tetkik hakim olarak görev yapan Serkan T. son yapılan görevlendirmeyle Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na Daire Başkanı olarak atanmıştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Serkan T. ve eşi İlksen T.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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Hakim önce eşini sonra kendini vurdu
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