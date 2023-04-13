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Giriş Tarihi: 13.4.2023 19:12 Son Güncelleme: 13.4.2023 19:30

Hakim savcı minibüsü ters devrildi: Ağır Ceza Başkanı ve Cumhuriyet Savcısı yaralandı

İstanbul Çağlayan Adliyesine bağlı hakim ve savcıları taşıyan servis aracı cebeci tünelinde karıştığı kaza sonucu devrildi. Yaşanan kaza sonrası Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve Cumhuriyet Savcısının yaralandığı belirlendi. Yaralı yargı mensupları tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Hakim savcı minibüsü ters devrildi: Ağır Ceza Başkanı ve Cumhuriyet Savcısı yaralandı

İstanbul Çağlayan Adliyesine bağlı hakim ve savcıları taşıyan servis aracı cebeci tünelinde karıştığı kaza sonucu devrildi. Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir istikameti Cebeci tünelinde kamu görevlilerini taşıdığı iddia edilen servis aracı kazaya karıştı.

Kaza nedeniyle tünelde trafik akışı tek şeritten sağlanırken olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Hakim savcı minibüsü ters devrildi: Ağır Ceza Başkanı ve Cumhuriyet Savcısı yaralandı | Video

MAHKEME BAŞKANI VE SAVCI YARALANDI
Kaza sırasında servis aracında bulunan İstanbl Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve bir Cumhuriyet Savcısının yaralandığı ortaya çıktı. Yaralı yargı mensupları tedavi edilmesi için hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YERDE 30 METRE SÜRÜKLENDİ
SABAH'ın edindiği bilgiye göre servis şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine servis aracı önce önündeki araca çarptı. Daha sonra yan devrilen araç yaklaşık 30 metre sürüklendi. Aracın camlarının zırhlı olmasının büyük bir felaketin önüne geçtiği öğrenildi.

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Hakim savcı minibüsü ters devrildi: Ağır Ceza Başkanı ve Cumhuriyet Savcısı yaralandı
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