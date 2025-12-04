HAKİM VE SAVCI ATAMA LİSTESİ SORGULAMA: 2025 Hakim ve savcı atama kararları Resmi Gazete’de!

HSK tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı hakim ve savcı atamaları yayımlandı. Toplam 1351 adayın görev yeri belli oldu. 1204 adli yargı hakim ve savcı adayı ile 147 idari yargı hakim adayının bulunduğu liste, 4 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte, 4 Aralık 2025 HSK atamaları isim listesi sorgulama ekranı...
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) atama kararları, 4 Aralık 2025 tarihli 33097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, adli ve idari yargıda toplam 1351 hakim ve Cumhuriyet savcısı adayının ataması, 2 Aralık'ta yapılan ad çekme işlemlerinin ardından tamamlandı.
1204 adli yargı hakim ve savcı adayı ile 147 idari yargı hakim adayının yer aldığı atama listesi, 4 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte, 4 Aralık 2025 Perşembe günü açıklanan HSK atama kararlarının detayları…
HAKİM VE SAVCI ATAMASI İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ