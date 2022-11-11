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Giriş Tarihi: 12.11.2022

Hâkimi 180 bin dolar dolandıran çete çökertildi

EMİR SOMER EMİR SOMER
Hâkimi 180 bin dolar dolandıran çete çökertildi
İstanbul'da bir hâkimi 180 bin dolar, diğer 61 kişiyi ise toplamda 6.3 milyon lira dolandıran şebeke, 38'i İstanbul'da olmak üzere 73 ayrı adrese yapılan operasyonla çökertildi. Operasyonla birlikte 540 bin 117 liralık dolandırıcılığın engellendiği bildirildi. Operasyonda silahlı olduğu saptanan şebeke liderinin yanı sıra 55 kişilik şebekenin 45 üyesi yakalandı. Diğer şüphelileri yakalamak için çalışmaların sürdüğü belirtilirken, adreslerdeki aramalarda yüklü miktarda para, ziynet eşyaları ve dijital materyaller ele geçirildi. Dolandırıcıların telefonla aradıkları vatandaşları, "Banka hesabınızda şüpheli işlem var" gibi gerekçelerle vatandaşların kişisel bilgi ve şifrelerini ele geçirip hesaplarını boşaltarak ve sahte elektronik alet ilanları ile satış yapıp ürün göndermeyerek dolandırdıkları belirlendi. Şüphelilerden bir grubun, bankalardan paraları çekip komisyon karşılığı şebekeye verdiği öğrenildi.

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Hâkimi 180 bin dolar dolandıran çete çökertildi
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