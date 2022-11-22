Hakimi bile dolandırmışlardı! O şebekenin 40 üyesi tutuklandı…

Operasyonu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri geçtiğimiz haftalarda düzenledi. İddialara göre; bir dolandırıcılık şebekesinin üyeleri; telefonla aradıkları kişilere kendilerini banka veya kredi kurumu çalışanı olarak tanıttı.
Aradıkları kişilere "Banka hesaplarınızda şüpheli işlem tespit edildi" başta olmak üzere farklı gerekçeler sunan dolandırıcılar, şifrelerini ve bilgilerini ele geçirdikleri kişilerin banka hesaplarını boşalttı. Şebeke üyeleri bir hakimi de 180 bin dolar dolandırdı. Şebeke üyelerinin 61 kişiyi dolandırdığı ve toplamda altı milyon 297 bin lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Dolandırıcılık şebekesinin üyeleri takibe alındı.
Şebeke üyelerinin ayrıca "Çağrı Merkezi" dolandırıcılığı yaptıkları da belirlendi. Şebeke üyelerinin başta cep telefonları olmak üzere bazı elektronik aletleri kendilerini doktor, öğretmen veya polis olarak tanıtarak ilana koydukları, satışlarını yaparak parasını aldıkları ürünleri ise alıcılara göndermedikleri tespit edildi.
DOLANDIRICILIK ŞEBEKELERİNİN KASASI...
38'i İstanbul'da olmak üzere toplam 73 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şebeke liderinin Avcılar'daki evine de baskın yapıldı.
55 kişilik şebekenin lideri Maksut K. ile birlikte toplamda 45 şebeke üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Düzenlenen operasyonla birlikte 540 bin 117 liralık dolandırıcılık eyleminin engellendiği ifade edildi. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda yüklü miktarda para, bazı dijital materyaller ve yüklü miktarda ziynet eşyası ele geçirildi.
Şebeke içerisindeki bir grubun; dolandırıcılık şebekelerinin kasası olarak faaliyet yürüttükleri ve dolandırıcılık şebekelerinin elde ettikleri haksız kazanç paralarını "Komisyonlar" karşılığında bankalardan çekerek dolandırıcılık şebekelerinin üyelerine teslim ettikleri ifade edildi. Şebekenin üyeleri İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 40 şebeke üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan diğer şebeke üyeleri ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.