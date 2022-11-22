Hakimi bile dolandırmışlardı! O şebekenin 40 üyesi tutuklandı…

Aradıkları kişilere "Banka hesaplarınızda şüpheli işlem tespit edildi" başta olmak üzere farklı gerekçeler sunan dolandırıcılar, şifrelerini ve bilgilerini ele geçirdikleri kişilerin banka hesaplarını boşalttı. Şebeke üyeleri bir hakimi de 180 bin dolar dolandırdı. Şebeke üyelerinin 61 kişiyi dolandırdığı ve toplamda altı milyon 297 bin lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Dolandırıcılık şebekesinin üyeleri takibe alındı.