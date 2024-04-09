Hakkari bayram namazı saati! 10 Nisan 2024 Hakkari’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Milyonlarca Müslüman 10 Nisan sabahı bayram namazını eda etmek üzere camilere akın edecek. Ramazan ayının bereketini tadan, bu mübarek ayda sabrı ve şükrü öğrenen milyonlar, sabahın ilk ışıklarında eda edilen namazın ardından sevdikleriyle bayramlaşacak. Bu noktada, ezan vaktini kaçırmamak adına Hakkari'de bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusuyla Diyanet'in ezan vakitleri takvimini araştırıyor. İşte 10 Nisan 2024 Hakkari bayram namazı saati…
Ramazan Bayramı, bu yıl 10 Nisan Çarşamba günü başlayıp 12 Nisan Cuma günü sona eriyor. Dolayısıyla Ramazan Bayramı'nın bayram namazı da 10 Nisan sabahı eda edilecek.
Diyanet İşleri Başkanlığı 81 il için namaz vakti bilgisini paylaştı. Buna göre, Hakkari bayram namazı vakti şöyle:
Hakkari bayram namazı saati: 06:07
Bayram namazı iki rekattır ve yılda iki defa kılınır.
Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır. Camilerde din görevlileri namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır.
Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.
Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" veya aynı şekilde "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir.
Bayram Namazının Kılınışı Birinci Rek'at:
1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.
2) İmam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca Cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.
3) Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:
Birinci Tekbir: İmam yüksek sesle, cemaat de onun peşinden gizlice "Allahu Ekber" diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.
İkinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.
Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.
4) Bundan sonra imam, içinden "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur. (Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)
5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.
Bayram Namazının Kılınışı İkinci Rek'at:
6) İmam içinden Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat de içinden
(Birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır,.sonra da secdeler yapılarak oturulur.
7) Oturuşta. İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena atina duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur. Kurban bayramı namazının kılınışı da bunun gibidir. Sadece niyeti değişiktir.