Haberler Yaşam Haberleri Hakkari'de 175 yerleşim yerinin ulaşıma açılması için ekipler aralıksız çalışıyor
Giriş Tarihi: 15.1.2024 11:23 Son Güncelleme: 15.1.2024 11:35

Hakkari'de 175 yerleşim yerinin ulaşıma açılması için ekipler aralıksız çalışıyor

Hakkari İl Özel İdaresi, kar yağışı nedeniyle kapanan köy ve mezra yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

AHMET KAVAK AHMET KAVAK
Hakkari’de 175 yerleşim yerinin ulaşıma açılması için ekipler aralıksız çalışıyor

Ulaşımda aksamalar meydana gelmemesi ve köy yollarının bağlantısını sağlamak için gece-gündüz demeden karla mücadele çalışmalarında bulunan ekipler zorlu kış şartlarına adeta meydan okuyor.

Kar yağışı nedeniyle 96 köy ve 202 mezra yolu ulaşıma kapanmıştı. Ekiplerin özverili çalışmaları sonucu kapalı bulunan 96 köy yolundan 55'i, 202 mezra yolundan ise 68'i yeniden ulaşıma açıldı.

Kapalı bulunan 41 köy ve 134 mezra yolunun da tekrar ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle zaman zaman araçları yolda kalan sürücülere de yardımcı oluyor.

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Hakkari'de 175 yerleşim yerinin ulaşıma açılması için ekipler aralıksız çalışıyor
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