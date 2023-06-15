Haberler Yaşam Haberleri Hakkari de büyük rüşvet operasyonu: 31 gözaltı
Giriş Tarihi: 15.6.2023 12:01 Son Güncelleme: 15.6.2023 12:27

Hakkari de büyük rüşvet operasyonu: 31 gözaltı

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Yüksekova merkezli ESENDERE-1 operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda aralarında memurların da bulunduğu 31 kişi gözaltına alındı. 6 kişi de aranıyor.

AHMET KAVAK AHMET KAVAK
Hakkari de büyük rüşvet operasyonu: 31 gözaltı

Esendere Gümrük Kapısı'nda aralarında çok sayıda kamu görevlisi ve sivil şahısların da bulunduğu organize suç şebekesine yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Esendere Gümrük Müdürlüğünde gerçekleştirilen operasyon sonucunda suçta elde edildiği değerlendirilen yüksek miktarda Döviz, Türk lirası ve ziynet eşyası ele geçirildi.

Operasyonda aralarında 1'i komiser 7 polis memuru 8 Gümrük Muhafaza Memuru ile 16 sivil şahıs olmak üzere toplamda 31 şahıs gözaltına alındı olayda ismi geçen 6 sivil şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.

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Hakkari de büyük rüşvet operasyonu: 31 gözaltı
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