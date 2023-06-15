Hakkari de büyük rüşvet operasyonu: 31 gözaltı

Esendere Gümrük Kapısı'nda aralarında çok sayıda kamu görevlisi ve sivil şahısların da bulunduğu organize suç şebekesine yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Esendere Gümrük Müdürlüğünde gerçekleştirilen operasyon sonucunda suçta elde edildiği değerlendirilen yüksek miktarda Döviz, Türk lirası ve ziynet eşyası ele geçirildi.

Operasyonda aralarında 1'i komiser 7 polis memuru 8 Gümrük Muhafaza Memuru ile 16 sivil şahıs olmak üzere toplamda 31 şahıs gözaltına alındı olayda ismi geçen 6 sivil şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.