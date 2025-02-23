Haberler Yaşam Haberleri Hakkari'de kargo aracında 102 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
Giriş Tarihi: 23.2.2025 21:26 Son Güncelleme: 23.2.2025 21:43

Hakkari'de kargo aracında 102 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

AHMET KAVAK AHMET KAVAK
Hakkari’de kargo aracında 102 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaretini önlemek amacıyla yapılan çalışmalarda Kargo aracında 6 Adet çuval kargo gönderisi içerisinde 102 Kilogram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Aynı gün içerisinde kargo göndericisi şüpheli şahsın ikametinde yapılan adli aramada 5,70 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Şüpheli şahıs ekiplerce tutuklanarak adlı makamlara sevk edildi.Mahkeme şüpheli şahıs hakkında tutuklama kararı vererek Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk etti.

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Hakkari'de kargo aracında 102 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
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