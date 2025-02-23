Hakkari’de kargo aracında 102 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaretini önlemek amacıyla yapılan çalışmalarda Kargo aracında 6 Adet çuval kargo gönderisi içerisinde 102 Kilogram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Aynı gün içerisinde kargo göndericisi şüpheli şahsın ikametinde yapılan adli aramada 5,70 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Şüpheli şahıs ekiplerce tutuklanarak adlı makamlara sevk edildi.Mahkeme şüpheli şahıs hakkında tutuklama kararı vererek Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk etti.