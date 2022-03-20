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Giriş Tarihi: 20.3.2022 10:35 Son Güncelleme: 20.3.2022 11:05

Hakkari Polis Gücü dolu dizgin 5 branşta madalya topladı

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Hakkari Polis Gücü dolu dizgin 5 branşta madalya topladı

Hakkari’de 2001 yılında kurulan Hakkari Polis Gücü Spor Kulübü; kuruluşunun 21. yılında başarılarına dolu dizgin devam ediyor. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü’nün desteği ve 673 lisanslı sporcusuyla birçok branşta mücadele veren kulüp, geçtiğimiz yılın ardından yeni yıla da madalyalarla “Merhaba” dedi.

21 yıllık geçmişiyle Judo, Kuraş, Boks, Masa Tenisi gibi birçok farklı branşta boy gösteren Hakkari Polis Gücü Spor Kulübü, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü'nün desteğiyle 673 lisanslı sporcusuyla yeni yılda da başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor.

ULUSLARARASI ARENEDA BÜYÜK BAŞARILAR KAZANDI

Hakkari Polis Gücü Spor Kulübü; bünyesinde ter döken Gizem Nur Tatlı ile Muay Thai'de 2018 Türkiye Şampiyonluğu ve Dünya 3.'lüğü, 2019'da ise yine Türkiye Şampiyonluğu ve Dünya Şampiyonluğu elde etmişti.

100'e yakın faal sporcusuyla geçtiğimiz yıl dünya arenasında 2. Uluslararası Judo Cumhuriyet Kupası'nda 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz, 5. Uluslararası Judo Madenci Kupası'nda 4 bronz madalya, Kuraş branşında 2021 Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda Umut Özcan Sucu ile Türkiye 3.'lüğü, Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda Helin Yağmur Duman ile Türkiye 3.'lüğü, Boks'ta ise 2021 Üst Minik Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nda Gizem Nur Tatlı ile de Türkiye 3.'lüğü elde eden Hakkari Polis Gücü Spor Kulübü, bu yıl da ulusal arenada önemli başarılara imza attı.

2022 Okul Sporları Yıldızlar Grup Müsabakaları'nda 4 altın ve 1 gümüş madalya, 2022 Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası'nda ise 40 Kilo'da Rojda Kanat ile Türkiye Şampiyonluğu elde eden Hakkari Polis Gübü Spor Kulübü, 2022 Okul Sporları Erkekler ve Kadınlar'da takım halinde 2.'lik elde etti. Sporcular kazandıkları ödüllerini ise Hakkari emniyetindeki büyüklerinin ellerinden aldı.

HAKKARİ EMNİYETİ'NDEN TAM DESTEK

Hem uluslararası hem de ulusal arenada önemli başarılara imza atan sporcular, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü'nden de tam destek görüyor. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde bulunan halı sahadan elde edilen kazançların kulübe bağışlanmasıyla birlikte hem müsabakalar için sporculara tahsis edilen araçların ücretleri karşılanıyor, hem de sporcuların aralarındaki takım bağının kuvvetlenmesi için düzenlenen sosyal etkinliklerin giderlerine katkı sunuluyor.

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Hakkari Polis Gücü dolu dizgin 5 branşta madalya topladı
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