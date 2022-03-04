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Giriş Tarihi: 4.3.2022 09:35 Son Güncelleme: 4.3.2022 10:36

Hakkari-Şırnak karayoluna çığ düştü

AHMET KAVAK AHMET KAVAK
Hakkari-Şırnak karayoluna çığ düştü

Hakkari-Şırnak karayoluna Sümbül dağı eteklerinden düşen çığ görüntüsü anbean amatör kameralar tarafindan çekildi.

Hakkari'nin Çukurca ve Şırnak karayolunun 14 kilometresinde bulunan Sümbül dağı eteklerinde biriken karların erimesiyle inen çıglar Zap suyunu geçerek yolu tamamen kapattı.



Hakkari-Şırnak karayoluna çığ düştü | Video


Çığın indiği esnada yolun ulaşıma kapatan trafik ekipler olası bir facianın yaşanmasının önüne geçti.

Öte yandan Hakkari merkeze bağlı 16 köy 30 mezra, Yüksekova ilçesinde 6 köy 18 mezra ve Şemdinli'de 3 köy 17 mezra yolu kapanırken karla mücadele ekipleri yerleşim yerlerinin yolunu açmak için çalışmalarına devam ediyor.

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Hakkari-Şırnak karayoluna çığ düştü
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