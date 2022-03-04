Hakkari'nin Çukurca ve Şırnak karayolunun 14 kilometresinde bulunan Sümbül dağı eteklerinde biriken karların erimesiyle inen çıglar Zap suyunu geçerek yolu tamamen kapattı.
Hakkari-Şırnak karayoluna çığ düştü | Video
Çığın indiği esnada yolun ulaşıma kapatan trafik ekipler olası bir facianın yaşanmasının önüne geçti.
Öte yandan Hakkari merkeze bağlı 16 köy 30 mezra, Yüksekova ilçesinde 6 köy 18 mezra ve Şemdinli'de 3 köy 17 mezra yolu kapanırken karla mücadele ekipleri yerleşim yerlerinin yolunu açmak için çalışmalarına devam ediyor.