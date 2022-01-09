Hakkari Yüksekova’da kar kalınlığı iş makinelerinin boyunu geçti

Yüksekova ilçesi merkezinin yüksek kesimlerinde bulunan yollarda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kar kalınlığı iş makinelerinin boyunu geçti. Kapalı yolların açılması için Karayolları 117. Yüksekova Şube Şefliği ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
6 METREYİ GEÇTİ
6 metreyi geçen kar kalınlığında ekipler zorlukla ilerliyor.
EKİPLER DUR DURAK BİLMEDEN ÇALIŞIYOR
Özellikle yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşın mağdur olmaması için gece gündüz çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise adeta tünelleri andırdı.
GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ
Tünelleri andıran yolları görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, bazı vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi.
Yüksekova’da kar kalınlığı iş makinelerinin boyunu geçti | Video