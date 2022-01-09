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Giriş Tarihi: 9.1.2022 11:27 Son Güncelleme: 9.1.2022 11:34

Hakkari Yüksekova'da kar kalınlığı iş makinelerinin boyunu geçti

İHA
Hakkari Yüksekova’da kar kalınlığı iş makinelerinin boyunu geçti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar kalınlığı 6 metreyi geçti. Karda ilerlemek için açılan yollar adeta tünelleri andırdı. 'Tünelleri' görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Ekipler iş makinelerinin bile boyunu geçen kardan duvarların arasında zorluklara ilerleyerek çalışmalarını sürdürüyor.

Yüksekova ilçesi merkezinin yüksek kesimlerinde bulunan yollarda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kar kalınlığı iş makinelerinin boyunu geçti. Kapalı yolların açılması için Karayolları 117. Yüksekova Şube Şefliği ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

6 METREYİ GEÇTİ

6 metreyi geçen kar kalınlığında ekipler zorlukla ilerliyor.

EKİPLER DUR DURAK BİLMEDEN ÇALIŞIYOR

Özellikle yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşın mağdur olmaması için gece gündüz çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise adeta tünelleri andırdı.

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GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

Tünelleri andıran yolları görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, bazı vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yüksekova’da kar kalınlığı iş makinelerinin boyunu geçti | Video

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Hakkari Yüksekova'da kar kalınlığı iş makinelerinin boyunu geçti
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