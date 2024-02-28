Hakkâri’de 450 milyon değerinde 221 adet külçe altın ele geçirildi

Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu, Hakkari Yüksekova İlçesinde yakalanan bir aracın çeşitli bölgelerinde zula yapılarak gizlenmiş halde bulunan; 221 adet her biri 1 kilogram ağırlığında toplamda 221 kilogram yabancı ülke menşeli altın ele geçirildi.

450 MİLYON DEĞERİNDE ALTINA EL KONULDU

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken piyasa değeri yaklaşık 4️50 milyon Türk lirası olan kaçak külçe altınlara el konuldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından; "Kaçakçıların ve sahteciliğe bulaşanların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız" şeklinde açıklamada bulundu.