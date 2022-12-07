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Giriş Tarihi: 7.12.2022 22:44 Son Güncelleme: 7.12.2022 23:03

Hakkari'de çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı

Hakkari'de, iki kişi arasında başlayan ve bir kişinin silahla ağır yaralanmasından sonra, kent merkezinde aile bireylerinin de olaya dahil olmasıyla gerginlik yaşandı.

SABAH
Hakkari’de çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı

Olay, Hakkari merkezde bulunan Kent Parkta yakınında meydana geldi.

İddiaya göre, N.E ile İ.A arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.A üzerinde taşıdığı tabancasıyla 3 el ateş ederek, N.E'yi ağır yaraladı. Olayın duyulması üzerine de her iki kişinin yakınları da olay yerine gelmesi üzerine gerginlik büyüdü.

Hakkari'de çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı | Video

Yaşanan gerginliğin ardından, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, kent merkezinde toplanan kalabalığı dağıtırken, N.E'yi silahla yaralayan İ.A polis ekiplerince gözaltına alındı. Durumu ağır olan N.E ise, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Van'a sevk edildi.

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Hakkari'de çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı
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