Haberler Yaşam Haberleri Hakkari'de cinayet: Bu yüzden yeğenini öldürdü, ağabeyini yaraladı...
Giriş Tarihi: 17.6.2022 12:29

Hakkari'de cinayet: Bu yüzden yeğenini öldürdü, ağabeyini yaraladı...

DHA
Hakkari’de cinayet: Bu yüzden yeğenini öldürdü, ağabeyini yaraladı...

Yüksekova ilçesinde korkunç bir olay yaşandı... Aydın Kaya, arazi anlaşmazlığı nedeniyle yeğeni Hakan Kaya'yı (31) tabancayla öldürdü, ağabeyi Abidin Kaya'yı (56) da ağır yaralandı.

Kanlı olay, saat 09.30 sıralarında, Yüksekova ilçesine bağlı İpek Mahallesi'nde meydana geldi. Abidin Kaya ile kardeşi Aydın Kaya arasında, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Aydın Kaya, üzerinde taşıdığı tabancayı çıkararak yeğeni Hakan Kaya ile ağabeyi Abidin Kaya'ya ateş etti. Hakan Kaya olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan Abidin Kaya ise ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri de kaçan Aydın Kaya'yı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, mahalle ve hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı. Soruşturma sürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

EMEKLİ ZAM ORANI BELLİ OLDU! SSK ve BAĞKUR en düşük emekli zammı ne kadar olacak? Emekliye en az yüzde 35 zam geliyor!
SON DAKİKA: Asgari ücret ve memur için 'Fark' emekliye zam! Yeni oran 41'i aştı: İşte enflasyon farkı, Temmuz zammı ile kalem kalem emekli ve memur maaşı hesabı
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Sabah.com.tr yeni maaşları hesapladı! SSK ve Bağkur en yüksek en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Temmuz zammı tüm çalışanlar için geliyor! 2022 asgari ücrete zam gelecek mi, ne kadar olacak?
SON DAKİKA HABERİ! Asgari ücrete Temmuz zammı çalışması: Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan flaş asgari ücret zammı açıklaması!
SON DAKİKA: Emekli ve memur Temmuz zammı için milyonlara yeni maaş rehberi! Kazanç 2.518 lirayı buluyor: Enflasyon farkı ve Temmuz zammı ile en düşük emekli-memur maaşı ne kadar olacak?
SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ SON DAKİKA? Survivor All Star'da bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?
SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret ve EYT çalışması için yeni mesaj! Bakanlık kamuoyu ile paylaşacak
MSÜ tercih sonuçları 2022 için geri sayım! ÖSYM MSÜ tercih yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?
SURVIVOR ARABA ÖDÜLÜ 2022 KİM KAZANDI? Dün akşam Survivor All Star araba ödülü kazananı belli oldu!
ARKADAŞINA GÖNDER
Hakkari'de cinayet: Bu yüzden yeğenini öldürdü, ağabeyini yaraladı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA