Hakkâri’de dev operasyon: Sınırda 30 milyon değerinde 92 kilo uyuşturucuya darbe

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İran'dan Türkiye'ye yüklü miktarda uyuşturucu madde sokulacağı ihbarını alır almaz operasyon için düğmeye bastı. Adeta nefes kesen bir takip sonrasında zehir tacirlerine ağır bir darbe indirildi.

KAÇAMADI! NARKOTİK EKİPLERİNDEN KAÇIŞ YOK

Narkotik timleri, İran sınırından giren aracı takibe aldı. Yüksekova ilçesi Esendere beldesi mevkiinde pusu kuran ekipler, araç sınırı geçtiği anda operasyon için harekete geçti. O sırada yakalanacağını fark eden sürücü D.T. (18), aracı bırakıp arazide kaçmaya çalıştı. Ancak bu anlar, havadan drone ile saniye saniye kayıt altına alındı. Kaçacak yeri kalmayan D.T., narkotik ekiplerinin kıskacından kurtulamayarak gözaltına alındı.

ÖZEL DÜZENEKLER ARASINA SAKLANMIŞ 92 KİLO METAMFETAMİN

Yakalanan araç, çekici yardımıyla Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü'ne çekildi. Narkotik köpeğiyle gerçekleştirilen detaylı aramalarda, aracın gizli bölmelerine saklanmış piyasa değerin 30 milyon Türk lirası olan 92 kilo metamfetamin bulundu. Bu miktardaki uyuşturucunun Hakkari merkezden batı illerine sevk edilmesi planlandığı değerlendiriliyor.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.T., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakkari Emniyeti'nin başarılı operasyonu sayesinde, Türkiye'ye sokulmaya çalışılan büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirilmiş oldu.