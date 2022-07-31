Hakkâri’de düğün geleneğini bozan karar: Takı ve hediye kabul edilmedi

Hakkâri, Van ve Şırnak'ta binlerce kişinin katıldığı ve kilolarca altınların takıldığı düğün törenlerinde sıra dışı bir durum yaşandı. Hakkâri'nin ileri gelen ailelerinden "Seyitoğlu ailesi" bir ilke imza attı. İş insanı alnı zamanda bölgenin kanaat önderlerinden Mazhar Seyitoğlu oğlu Ahmet Seyitoğlu ile akrabası iş insanı Abdulkadir Seyitoğlu'un kızı Esma Seyitoğlu kentte yapılan görkemli bir düğünle dünya evine girdi. Hakkâri'de geçtiğimiz hafta yapılan ve kilolarca altının takıldığı aşiret düğününden farklı bir düğün yaşandı. Seyitoğlu ailesi, çocuklarının düğün törenlerinde gelin ve damada takı ile hediye kabul etmedi.

Gece geç saatlerde kadar süren ve çok salıda davetlinin katıldığı düğünde Hakkâri Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kanaat önderleri, siyasi parti temsilcileri ve davetliler kol kola girerek halaylar çekti.

İş insanı Abdulkadir Seyitoğlu, çocuklarının bu mutlu gününde kendilerini yalnız bırakmayarak düğüne katılanlara teşekkür ederek, "Hakkâri'de örf, adet ve geleneklerimiz var. Bizler de bu mutlu günlerimizde bir araya geliyoruz. Hediye konusunda da özellikle imkânı olanların hediyeleri ihtiyacı olan insanlarımıza yardımcı olması konusunda daha iyi olacağının kanaatine vardık. Hediye almama kararını aldık. İnşallah bu mutlu günlerimizde bu karar imkânı olan için devam eder. İmkânı olmayanlar zaten örf ve adetlerimize göre devam edecektir. Takı takmalarla ilgili gençlerimiz evlenmekte sıkıntı çekiyor. Düğün yapamıyorlar. İnşallah artık büyüklerimiz buna da yakında el atarlar. Düğün törenimize uzaktan ve yakından gelen herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. Seyitoğlu ailesi olarak takı ve hediye konusunda radikal bir karar aldıklarını belirten İş İnsanı Mazhar Seyitoğlu da, bundan sonra bölgede yapılan düğünlerde de ailelerin kendilerini örnek almasını istedi.