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Giriş Tarihi: 17.12.2021 11:05 Son Güncelleme: 17.12.2021 11:10

Hakkari'de eğitime 'kar' arası

DHA
Hakkari’de eğitime ’kar’ arası

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve Yüksekova ile bağlı köyler ve Şemdinli’de taşımalı eğitim veren okullar, bugün öğleden sonra yarım gün tatil edildi.

Hakkari'de etkili akşam saatlerinde başlayan, gece boyunca da aralıklarla yağan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde ise yer yer 30 santimetreye ulaştı. Yağış nedeniyle 42 köy ve 137 mezra yolu kapandı.

İl Özel İdaresi'nin karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Hakkari Belediyesi ekipleri mahalle yollarının kapanmaması için aralıksız kar küreme çalışması yaparken, Bağlar Mahallesi'nde birçok araç kar nedeniyle yolda kaldı.

Yağış nedeniyle Hakkari ve Yüksekova ilçesi ile bağlı köyler ve Şemdinli ilçesinde taşımalı eğitim veren okullar bugün öğleden sonra yarım gün tatil edildi.

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Hakkari'de eğitime 'kar' arası
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