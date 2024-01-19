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Giriş Tarihi: 19.1.2024 16:27 Son Güncelleme: 19.1.2024 16:53

Estetik ameliyatı olan genç kadın hayatını kaybetti

Hakkari Devlet Hastanesi'nde göğüs küçültme ameliyatına girdikten sonra bitkisel hayata giren H.E., hayatını kaybetti.

AHMET KAVAK AHMET KAVAK
Estetik ameliyatı olan genç kadın hayatını kaybetti

Hakkari'de yaşayan 29 yaşındaki H.E, 6 Ocak'ta, Hakkari Devlet Hastanesi'nde meme küçültme ameliyatına girdi. Yapılan ameliyattan sonra H.E., bitkisel hayata girdi. H.E., yoğun bakım ünitesinde 3 gün müşahede altına alındıktan sonra Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Van'da 10 gün boyunca tedavisi süren ve beyin ölümü gerçekleştiği öğrenilen H.E., öğlen saatlerinde hayatını kaybetti. Yapılacak otopsinin ardından H.E.'nin cenazesi, Hakkari'nin Geçimli köyünde toprağa verildi. Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Estetik ameliyatı olan genç kadın hayatını kaybetti
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