Hakkari’de evlat nöbeti tutan anneye müjde

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

10 YILDIR ÖRGÜTTE FAALİYET YÜRÜTTÜ

2013 yılında terör örgütüne katılan örgüt mensubunun Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Ayrıca teslim olan örgüt mensubunun ailesinin "Diyarbakır Anneleri" arasına 2019 yılı Aralık ayında katıldığı öğrenildi.

BU YIL 39 ÖRGÜT ÜYESİ TESLİM OLDU

Böylelikle 2023 yılında sadece ikna yoluyla ülkemize teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 39'a yükselirken, evlat nöbetinde 41. buluşma gerçekleşecek.

"PKK BU TOPRAKLARDA SİLİNECEK"

Haberi sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Evlat Nöbetinde bir buluşma daha gerçekleşiyor. Hakkari'de evlat nöbetinde bekleyen bir aile daha evladına kavuşuyor. İnşallah devamı gelecek. Cumhuriyet'imizin 100. yılında

PKK bu topraklardan silinecek" dedi.