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Giriş Tarihi: 18.4.2022 13:24

Hakkari'de EYP bulundu!

DHA
Hakkari’de EYP bulundu!

Hakkari kırsalında güvenlik güçlerinin arazi arama-tarama faaliyetleri sırasında, PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanmış el yapımı patlayıcı (EYP) bulundu. Patlayıcı, olay yerinde kontrollü olarak imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik 654 personelin katılımı ile operasyon düzenledi. 'Abluka-2 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Bayar/Kavaklı-2' adı verilen operasyon kapsamında Kavaklı Köyü kırsalında arazide arama yapıldı. Aramada teröristlerce tuzaklanmış EYP tespit edildi. Patlayıcı olay yerinde imha edilirken, bölgedeki operasyonlar devam ediyor.

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Hakkari'de EYP bulundu!
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