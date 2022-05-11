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Giriş Tarihi: 11.5.2022 04:17 Son Güncelleme: 11.5.2022 04:19

Hakkari'de feci kaza: Biri polis 2 kişi hayatını kaybetti

İHA
Hakkari’de feci kaza: Biri polis 2 kişi hayatını kaybetti

Hakkari'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu biri polis 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı

Kaza gece yarısı otogar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Hakkari'de öğle saatlerinde bariyerlere çarparak trafik kazası yapan yakınlarını ziyarete geldikten sonra tekrardan Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine gitmek üzere yola çıkan minibüs ile Kent merkezinden Depin istikametine gitmekte olan polis memuruna ait otomobil bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, UMKE, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta sıkışan 7 kişi ekiplerin yardımıyla araçlardan çıkarılarak ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Sivas nüfusuna kayıtlı polis memuru Abdulkadir Kılıç ile minibüste şoförü Kemal Aslan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar ve İl Sağlık Müdürü Hamdullah Kara, hastaneye gelerek bilgi aldı. Olayı öğrenen yakınları ise hastane önüne akın etti.

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Hakkari'de feci kaza: Biri polis 2 kişi hayatını kaybetti
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