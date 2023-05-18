Haberler Yaşam Haberleri Hakkari’de genç öğretmen evinde ölü bulundu
Giriş Tarihi: 18.5.2023 16:06 Son Güncelleme: 18.5.2023 16:27

Hakkari’de genç öğretmen evinde ölü bulundu

Hakkâri’de 32 yaşındaki Miran Altürk, evinde ölü bulundu. Genç öğretmenin cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı.

AHMET KAVAK AHMET KAVAK
Hakkari’de genç öğretmen evinde ölü bulundu

Hakkâri Sümbül Mahallesi Tekser Konutları'nda yaşayan Miran Altürk, bugün sabah okula gitmeyince arkadaşları önce telefonla aradı. Telefonlara cevap vermeyen genç öğretmenin, meslektaşları durumu polise bildirdi. 112 Acil Sağlık ekipleriyle birlikte eve gelen polis, kapıyı kırarak içeri girdi.

Odasında hareketsiz bir şekilde yatan Miran Altürk'e sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Yapılan kontrollerde genç öğretmenin hayatını kaybettiği belirlendi. Evde tek yaşayan Miran Altürk, olay yerinde yapılan ön otopsinin ardından Hakkâri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Genel Merkez'deki kriz açığa çıktı: Gürsel Tekin'den CHP'ye rest!
CHP'de koltuk savaşı başladı! Gürsel Tekin resti çekti! Şimdiden birbirlerine girdiler
Eski CHP'li Mehmet Sevigen'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: Ben yerinde olsam sokağa çıkamam
CHP’de 14 Mayıs hezimeti sonrası Ali Cengiz oyunu! Canan Kaftancıoğlu seçmenin aklıyla alay etti
Kemal Kılıçdaroğlu’nda büyük panik! Strateji değiştirdi... PKK ve HDP'yi gizleme çabası...
Beyoğlu'nda PKK destekçilerinden AK Partili Başkan'a alçak saldırı!
Ankara Kuşu Gelecek Partisi’nden çıktı.. Muharrem İnce'ye yönelik kaset kumpasında yer aldı
Depremzedelerden sonra şehide de hakaret: “Müstahak size şehit olmak”
Son Dakika: Kadir Şeker davasında hapis yatacak mı? Tahliye olması bekleniyordu
Bu nasıl Kemal?
ARKADAŞINA GÖNDER
Hakkari’de genç öğretmen evinde ölü bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA