Hakkari’de genç öğretmen evinde ölü bulundu

Hakkâri Sümbül Mahallesi Tekser Konutları'nda yaşayan Miran Altürk, bugün sabah okula gitmeyince arkadaşları önce telefonla aradı. Telefonlara cevap vermeyen genç öğretmenin, meslektaşları durumu polise bildirdi. 112 Acil Sağlık ekipleriyle birlikte eve gelen polis, kapıyı kırarak içeri girdi.

Odasında hareketsiz bir şekilde yatan Miran Altürk'e sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Yapılan kontrollerde genç öğretmenin hayatını kaybettiği belirlendi. Evde tek yaşayan Miran Altürk, olay yerinde yapılan ön otopsinin ardından Hakkâri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.