Hakkari’de Haziran ayında 6 metrelik karla mücadele çalışması

Bölgedeki kar yağışının fazla etkili olduğu yüksek rakımlı üs bölgelerinde 7/24 görev yapan güvenlik güçlerinin ulaşımının sağlanması için yürütülen karla mücadele çalışmaları sürüyor.
Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri kar kalınlığının yer yer 5-6 metreyi bulduğu üs bölgelerinde gece-gündüz demeden karla mücadele ederek, kapalı üs bölgesi yollarını yeniden ulaşıma açmaya çalışıyor.
Zorlu bir çalışmanın ardından onlarca üs bölgesi yolunu yeniden ulaşıma açan ekipler kar kalınlığının yer yer 5-6 metreyi bulduğu Göllerbaşı, Düztepe, Binbir Tepe ve Davulcu üs bölgelerinin yolunu açmaya çalışıyor.
Haziran ayı olmasına rağmen metrelerce yükseklikteki tonlarca kar birikimiyle mücadele eden ekipler kapalı bulunan üs bölgesi yollarını kısa sürede açmaya gayret gösteriyor.