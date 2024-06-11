Haberler Yaşam Haberleri Hakkari'de Haziran ayında 6 metrelik karla mücadele çalışması
Giriş Tarihi: 11.6.2024 16:42 Son Güncelleme: 11.6.2024 16:55

Hakkari'de Haziran ayında 6 metrelik karla mücadele çalışması

Kış mevsiminin çetin geçtiği Hakkari'de yolu kardan kapalı bulunan askeri üs bölgelerinde karla mücadele çalışması devam ediyor.

AHMET KAVAK AHMET KAVAK
Hakkari’de Haziran ayında 6 metrelik karla mücadele çalışması

Bölgedeki kar yağışının fazla etkili olduğu yüksek rakımlı üs bölgelerinde 7/24 görev yapan güvenlik güçlerinin ulaşımının sağlanması için yürütülen karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri kar kalınlığının yer yer 5-6 metreyi bulduğu üs bölgelerinde gece-gündüz demeden karla mücadele ederek, kapalı üs bölgesi yollarını yeniden ulaşıma açmaya çalışıyor.

Zorlu bir çalışmanın ardından onlarca üs bölgesi yolunu yeniden ulaşıma açan ekipler kar kalınlığının yer yer 5-6 metreyi bulduğu Göllerbaşı, Düztepe, Binbir Tepe ve Davulcu üs bölgelerinin yolunu açmaya çalışıyor.

Haziran ayı olmasına rağmen metrelerce yükseklikteki tonlarca kar birikimiyle mücadele eden ekipler kapalı bulunan üs bölgesi yollarını kısa sürede açmaya gayret gösteriyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Hakkari'de Haziran ayında 6 metrelik karla mücadele çalışması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA