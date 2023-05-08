Hakkâri’de İranlı geline 2,5 kilo altın, damada 5 milyon lira toplandı

Hakkâri'de son dönemlerin en yoğun katılımlı düğünü gerçekleşti. Jirki aşireti kanaat önderi Necman Adıyaman'ın oğlu Hazım Adıyaman ve İranlı Mahana Abdollahi çifti için iki gün iki gece süren görkemli bir düğün töreni yapıldı. Hakkâri-Van karayolu üzerinde bulunan Kırıkdağ köyünde yapılan düğün töreni nedeniyle Hakkâri-Van karayolu yer yer trafikte sıkıntılar yaşadı. Jandarma ekiplerinin yardımı ile trafik uzun uğraşlar sonucu yeniden sağlandı.

Hazım Adıyaman ve Mahana Abdollahi çiftinin düğün törenine Hakkâri Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Mete Salâvat Pınar, Şırnak Beytüşşebap'daki Jirki aşireti lideri Tahir Adıyaman, Pinyanişi Aşiret lideri Orhan Piruzbeyoğlu, Gevdan aşiret lideri Mehmet Aslan, kanaat önderleri, yurt içinde ve yurt dışından iş insanları ve davetliler, STK temsilcileri, Dernek Başkanları, Milletvekili adayları, il dışından gelen sosyal medya fenomenleri olmak üzere yaklaşık 10 bin davetli katıldı.

Damadın babası Hakkâri Jirki aşiret lideri Necman Adıyaman, "Düğün törenlerine iştirak eden Hakkâri valisi, emniyet müdürü, jandarma komutanı, bölgenin aşiret liderleri iş insanları, kanaat önderleri, gerek yurt içinden gerekse yurt dışından gelen değerli insanlarımıza, konuklarımız bizi ziyadesiyle mutlu etti. Düğünümüze iştirak eden herkese teşekkür ediyoruz" dedi.