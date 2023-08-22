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Giriş Tarihi: 22.8.2023 16:24 Son Güncelleme: 22.8.2023 17:08

Hakkari'de kamyonet ile otomobil çarpıştı! Feci kazada 2 kişi öldü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

DHA
Hakkari’de kamyonet ile otomobil çarpıştı! Feci kazada 2 kişi öldü

Hakkari'deki kaza öğle saatlerinde Yüksekova-Hakkari kara yolunun 17'nci kilometresindeki Keremağa Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Hakkari'den Yüksekova'ya gelen Avukat Erdal Safalı'nın kullandığı otomobil, virajda karşı yönden gelen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen kargo şirketine ait kamyonetle kafa kafaya çarpıştı.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü Safalı'nın yanındaki kuzeni Adalet Safalı ile akrabası Sosin Akçelik hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü Erdal Safalı ile ölen Akçelik'in oğlu Cihan Akçelik, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölen kişinin cenazesi de aynı hastanenin morguna kondu.

Kazayla ilgili de soruşturma başlatıldı

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Hakkari'de kamyonet ile otomobil çarpıştı! Feci kazada 2 kişi öldü
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