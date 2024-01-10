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Giriş Tarihi: 11.1.2024

Hakkâri’de kayak bir başka

Hakkâri’de kayak bir başka
Erzurum Palandöken 132 santimetreyle kar kalınlığı en yüksek kayak merkezi oldu. Kar kalınlığı Hakkâri'deki Mergabüt Kayak Merkezi'ni de 124 santimetreyle ideal bir kayak noktası haline getirdi Türkiye'nin farklı illerinden Hakkâri'nin Yüksekova ilçesine gelerek kampa giren 18 sporcu, Kayaklı Koşu Milli Takımı'na girmek için yeni yapılan 2 bin 500 metrelik pistte ter döküyor. Son yıllarda başarılı sporcuların yetiştiği, kayak sporcularının ulusal ve uluslararası müsabakalarda önemli başarılar elde ettiği Yüksekova, Kayaklı Koşu Milli Takım seçmelerine ev sahipliği yapıyor.

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Hakkâri’de kayak bir başka
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