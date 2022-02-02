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Giriş Tarihi: 2.2.2022 13:35 Son Güncelleme: 2.2.2022 13:36

Hakkari'de korkunç son! İlk iş günüydü...

DHA
Hakkari’de korkunç son! İlk iş günüydü...

Hakkari'de korkunç bir olay meydana geldi... İlk iş günü acil tıp teknisyeni olarak görev yapacağı sağlık merkezine giderken kar temizliği yapan kepçenin altında kalan Ceylan Öner (23), yaşamını yitirdi.

Korkunç olay, saat 11.00 sıralarında Berçelan Mahallesi'nde meydana geldi. Kısa süre önce Mardin'den ilk görev yeri olan kente gelen Ceylan Öner, ilk iş günü 112 acil tıp teknisyeni olarak görev yapacağı sağlık merkezine yaya olarak giderken, mahallede kar temizliği yapan belediyeye ait kepçenin altında kaldı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Öner'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Üzeri 112 yeleğiyle kapatılan Ceylan Öner'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Hakkari Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı, kepçe operatörü ise gözaltına alındı. Ceylan Öner'in cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından memleketine gönderileceği belirtildi.

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Hakkari'de korkunç son! İlk iş günüydü...
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