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Giriş Tarihi: 17.1.2022 09:36 Son Güncelleme: 17.1.2022 09:49

Hakkâri’de okullar tatil, 285 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

AHMET KAVAK AHMET KAVAK
Hakkâri’de okullar tatil, 285 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Bölgede etkisi altına alın soğuk ve kar yağışından dolayı Hakkâri ve ilçelerinde okullar tatil edilirken, kent genelinde ise, 285 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

Hakkâri İl Özel İdaresi Yol ve Bakım Müdürlüğü, kent genelinde 87 köy ile 198 mezraya ulaşımın kapandığını ekiplerin kapalı yolları açmak içi 142 personel 118 araç ile çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü açıkladı.

Bugün sabah saatleri itibari ile kent merkezinde 10 köy 41 mezra, Yüksekova ilçesinde 58 köy 76 mezra, Şemdinli'de 15 köy 67 mezra, Çukurca'da 3 köy 7 mezra, Derecik ilçesinde ise 1 köy ve 7 mezranın yolu kapalı olduğu ifade edildi. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ise, Hakkâri'de çığ ve don uyarısı yaparak vatandaşların duyarlı olması zorunlu haller dışında sürece yola çıkmamalarını istedi.

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Hakkâri’de okullar tatil, 285 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
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