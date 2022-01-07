Haberler Yaşam Haberleri Hakkari’de PKK’a ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Giriş Tarihi: 7.1.2022 14:18 Son Güncelleme: 7.1.2022 14:21

Hakkari’de PKK’a ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Hakkari’de PKK’a ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen Eren operasyonları ile terör örgütü darbe vurulmaya devam ediyor. Hakkari’nin Oğul köyü kırsalında düzenlenen Eren Kış-4 operasyonunda çok sayıda mühimmat ile sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde;Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü birimlerinin katılımıyla terör örgütü PKK'ya karşı Eren operasyonları devam ediyor. Eren Kış 4 Hakkari'nin Oğul köyü kırsalında Jandarma Komando ve JÖH birliklerince düzenlenen operasyonda; Doçka Uçaksavar Silahı, Bixi Silahı, 3 Kaleşnikof , 23 adet AK 47 Piyade Tüfeğine ait Şarjör, 1760 adet çeşitli çaplarda mühimmat, 60 adet RPG 7 Roket mühimmatı, 3 adet Jeneratör, 14 adet Gaz Maskesi, 100 adet Küçük Boy Akü, 30 adet El Bombası Fünyesi, 1 adet Kuru Sıkı Tabanca, 1 adet El Telsizi, 2 adet El Bombası, çok sayıda EYP yapımında kullanılan malzeme ile muhtelif sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Kazakistan'da olaylar kontrol altına alındı
SON DAKİKA | Her bina ve sitede artık zorunlu olacak! Bakanlık yeni düzenlemeye gitti
Eren Bülbül'ün ikiz kardeşi Gizem Bülbül: Eren’siz geçen 5 yıl bir ömür gibi onsuzluk en çok bana ağır geliyor
SON DAKİKA | Milyonları ilgilendiriyor! 2022 sosyal hizmet bedelleri belirlendi: İşte yeni ücretler!
Kazakistan’da kaos büyüyor! Onlarca kişi hayatını kaybetti
Son dakika | Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den açıklama: Uyarmadan ateş açacağız
Joachim Löw'ün Fenerbahçe'den talebi ortaya çıktı!
Yerli ve milli helikopter Gökbey'de sevindiren gelişme! Başkan Erdoğan yerinde inceledi: İlk kez görüntülendi!
69 milyon takipçiye ulaşan Elon Musk'ın attığı tweet ortalığı karıştırdı
Şehit polis Fethi Sekin 27 yıl önce yazmış! Fotoğraftaki o not duygulandırdı
ARKADAŞINA GÖNDER
Hakkari’de PKK’a ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA