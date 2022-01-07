Hakkari’de PKK’a ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı koordinesinde;Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü birimlerinin katılımıyla terör örgütü PKK'ya karşı Eren operasyonları devam ediyor. Eren Kış 4 Hakkari'nin Oğul köyü kırsalında Jandarma Komando ve JÖH birliklerince düzenlenen operasyonda; Doçka Uçaksavar Silahı, Bixi Silahı, 3 Kaleşnikof , 23 adet AK 47 Piyade Tüfeğine ait Şarjör, 1760 adet çeşitli çaplarda mühimmat, 60 adet RPG 7 Roket mühimmatı, 3 adet Jeneratör, 14 adet Gaz Maskesi, 100 adet Küçük Boy Akü, 30 adet El Bombası Fünyesi, 1 adet Kuru Sıkı Tabanca, 1 adet El Telsizi, 2 adet El Bombası, çok sayıda EYP yapımında kullanılan malzeme ile muhtelif sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.