Hakkari’de polisle çatışan eylemcilere dev operasyon: 15 gözaltı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde geçtiğimiz Pazartesi günü bir grup, bir partinin seçim irtibat bürosu açılışı için toplandı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı açılış sonrası maskeli eylemciler, polise taşla saldırarak bölücü terör örgütü lehine slogan attı. Bunun üzerine polis ekipleri, eylemcilere uyarıda bulundu. Uyarıların dikkate alınmaması üzerine çevik kuvvet ekipleri eylemcilere biber gazıyla müdahale etti. Olayda polis ekipleri eylemcileri dağıtmak için TOMA'yla tazyikli su kullandı. Müdahale sonucu eylemciler dağılırken, ara sokaklarda çatışmalar devam etti. Yaşananlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.