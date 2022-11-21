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Giriş Tarihi: 21.11.2022 13:19 Son Güncelleme: 21.11.2022 13:22

Hakkari'de tilkiye işkence: Valilik açıklama yaptı!

Yüksekova'da 3 çocuk tilkiye işkence edip; görüntüleri sosyal medyada paylaşmıştı. 3 çocuk hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı...

DHA
Hakkari’de tilkiye işkence: Valilik açıklama yaptı!

Yüksekova'nın bir köyünde çekildiği iddia edilen görüntülerde 3 çocuk, yakaladıkları tilkiye işkence etti. 3 çocuktan biri başından ip geçirdiği tilkiyi metrelerce sürükledikten sonra defalarca yerden yere vurdu. Diğer kişi de eline aldığı odunla tilkiye defalarca vurdu. Tilkiye işkence anları ise diğer arkadaşları tarafından cep telefon kamerasına kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.

HAKLARINDA ADLİ VE İDARİ İŞLEM BAŞLATILDI
Görüntüler üzerine Hakkari Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada, tilkiye işkence edenler hakkında işlem başlatıldığı belirtilerek, "20.11.2022 tarihinde sosyal medyada paylaşılmış olan tilkiye kötü muamele görüntüsüyle ilgili yapılan çalışmalar sonucu şahıslar tespit edilmiş olup, ilgililer hakkında adli ve idari işlem başlatılmıştır" denildi.

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Hakkari'de tilkiye işkence: Valilik açıklama yaptı!
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