Hakkari’de yüksek kesimlerde ve kent merkezinde kar yağışı etkisini artırdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Hakkari'de beklenen kar yağışı kent merkezinde ve yüksek kesimlerde etkili olmaya başladı.
BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI
Hakkari'nin yüksek kesimleri ve şehir merkezi lapa lapa kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı. Hakkari il genelinde 4- 5 gün boyunca şiddetli kar yağışları bekleniyor.
BİRÇOK KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANABİLİR
Bazı vatandaşlar ise kar yağışının bu şekilde devam etmesi halinde birçok köy yolun ulaşıma kapanabileceğini belirttiler.