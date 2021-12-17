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Giriş Tarihi: 17.12.2021 01:15

Hakkari'de yüksek kesimlerde ve kent merkezinde kar yağışı etkisini artırdı

İHA
Hakkari’de yüksek kesimlerde ve kent merkezinde kar yağışı etkisini artırdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Hakkari'nin yüksek kesimlerinde ve kent merkezinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Hakkari'de beklenen kar yağışı kent merkezinde ve yüksek kesimlerde etkili olmaya başladı.

BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI

Hakkari'nin yüksek kesimleri ve şehir merkezi lapa lapa kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı. Hakkari il genelinde 4- 5 gün boyunca şiddetli kar yağışları bekleniyor.

BİRÇOK KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANABİLİR

Bazı vatandaşlar ise kar yağışının bu şekilde devam etmesi halinde birçok köy yolun ulaşıma kapanabileceğini belirttiler.

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Hakkari'de yüksek kesimlerde ve kent merkezinde kar yağışı etkisini artırdı
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