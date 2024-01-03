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Giriş Tarihi: 3.1.2024 13:59 Son Güncelleme: 3.1.2024 14:15

Hakkari'de zorlu kar çalışması

Hakkari'de vatan savunması yapan kahraman güvenlik güçlerinin ulaşımının sağlandığı üs bölgesi yolları kardan temizleniyor.

AHMET KAVAK AHMET KAVAK
Hakkari’de zorlu kar çalışması

Hakkari'de kar yağışının fazla etkili olduğu yüksek rakımlı üs bölgelerinde 7/24 görev yapan güvenlik güçlerinin ulaşımının sağlanması için başlatılan karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri gece gündüz demeden metrelerce karla mücadele ederek, kapanan üs bölgesi yollarını yeniden ulaşıma açmaya çalışıyor.

Kar kalınlığının yer yer 5-6 metreyi bulduğu bazı üs bölgelerinde zor kış şartlarında çalışmalarını yürüten ekipler gece gündüz demeden büyük bir özveriyle görev yapıyor.

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Hakkari'de zorlu kar çalışması
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