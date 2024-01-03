Hakkari’de zorlu kar çalışması

Hakkari'de kar yağışının fazla etkili olduğu yüksek rakımlı üs bölgelerinde 7/24 görev yapan güvenlik güçlerinin ulaşımının sağlanması için başlatılan karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri gece gündüz demeden metrelerce karla mücadele ederek, kapanan üs bölgesi yollarını yeniden ulaşıma açmaya çalışıyor.

Kar kalınlığının yer yer 5-6 metreyi bulduğu bazı üs bölgelerinde zor kış şartlarında çalışmalarını yürüten ekipler gece gündüz demeden büyük bir özveriyle görev yapıyor.