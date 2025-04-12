Hakkârili öğrencilerden TÜBİTAK’a 46 proje birden

Hakkâri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı tarafından, 2014 yılından bu yana yürütülen Bilim Söyleşileri programında, önemli bir başarıya daha imza attı. Açıklanan sonuçlara göre, Hakkâri'den yapılan 46 başvuru kabul edildi. Böylece, 46 okuldaki öğrenciler, farklı illerden gelen akademisyenlerle bir araya gelerek bilimle dolu ve ilham verici etkinliklerde yer alacak. Hakkâri il genelinde bilime yönelik çalışmalar, sadece bununla sınırlı değil: Bu yıl 32 okulda, Bilim Fuarı düzenlenecek. İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Hakkâri'de eğitimdeki kararlı yürüyüşünü sürdürerek bilime gönül veren nesiller yetiştirmeye devam edeceklerini ifade etti.